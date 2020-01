Tom Wattijn (N-VA) verlaat de gemeenteraad: “Politieke malaise is de oorzaak” Valentijn Dumoulein

22 januari 2020

11u58 0 Meulebeke N-VA-gemeenteraadslid Tom Wattijn beëindigt na zeven jaar zijn mandaat als gemeenteraadslid. Op de gemeenteraad va,nn 29 januari zal het afscheid van Tom geagendeerd staan. De oorzaak van zijn beslissing ligt volgens hem aan de huidige politieke malaise.

Wattijn nam deel aan de laatste twee lokale verkiezingen en werd door de Meulebekenaar telkens verkozen tot gemeenteraadslid. “Ik heb me telkens kandidaat gesteld vanuit een positief engagement voor de Meulebekenaar en Meulebeke”, reageert hij. “Ik ben dankbaar voor de kansen die ik de voorbije zeven jaar gekregen heb en voor de realisaties die ik samen met de N-VA-fractie heb mogen waar maken. Het huidige politieke klimaat waarbij het ego en de trieste strijd om de politieke macht belangrijker zijn dan het welzijn van onze inwoners, is niet de omgeving waar ik zelf graag in werk.”

Positief engagement

Tom blijft zich engageren binnen de gemeente als lid van de vrijwillige brandweer en hij heeft zich intussen ook geëngageerd als vormselcatechist. “Ik wil me verder inzetten in positieve projecten die ten goede komen van iedereen binnen een positieve sfeer en met wederzijds respect”, verduidelijkt Tom. Zijn opvolger wordt huidig N-VA-voorzitter Antal Soete.

