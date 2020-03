Tom Vanpoucke stopt als algemeen directeur van gemeente en OCMW Valentijn Dumoulein

16u20 0 Meulebeke Tom Vanpoucke (40) neemt ontslag als algemeen directeur van de gemeente en het OCMW. Hij wil zich voortaan toeleggen op consultancy.

Tom Vanpoucke, zoon van oud-burgemeester Daniël Vanpoucke, was eerst zeven jaar OCMW-secretaris. Daarna nam hij er ook de functie van gemeentesecretaris bij. Sinds een paar jaar is die officieel omgedoopt tot algemeen directeur. “Ik kan terugblikken op een mooie carrière bij de gemeente”, zegt hij. “Het idee om met een eigen consultancybedrijf te beginnen, zit al enkele jaren in mijn hoofd en nu ga ik de stap effectief zetten. De nadruk zal vooral op de zorgsector liggen. Ik zal bedrijven begeleiden bij rekrutering en personeelsbeleid.”

De procedure voor het aanstellen van een opvolger wordt in gang gezet en zou tegen de zomer rond moeten zijn. Vanpoucke benadrukt dat zijn keuze niets te maken heeft met de huidige politieke malaise in Meulebeke. “Als algemeen directeur heb je daar maar zijdelings mee te maken en het zou onverstandig zijn me daar door te laten leiden”, zegt hij. “Dit is een persoonlijke beslissing.”