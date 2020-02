Toegang kasteel Ter Borcht afgesloten Valentijn Dumoulein

07 februari 2020

15u33 0 Meulebeke Door verbouwingswerken aan het kasteel Ter Borcht zijn de toegangen naar het kasteel afgesloten.

Het gaat over de toegang via de kasteelpoort in de Baronielaan en de toegang via de brug in de Ter Borchtlaan langs de kanalen richting kasteel.

De renovatie van de buitenkant is ondertussen achter de rug. De renovatie van het interieur duurt nog tot dit najaar. Bedoeling is het kasteel een eerste keer open te stellen voor gasten tijdens het BK wielrennen in januari 2021.