Toch groen licht voor kermis in Meulebeke: “We rekenen op de burgerzin” Valentijn Dumoulein

17 september 2020

13u26 0 Meulebeke Het zag er even niet goed uit voor de organisatie van de Meulebeekse kermis, maar het evenement krijgt nu toch groen licht van het gemeentebestuur. Door het stijgend aantal coronagevallen in Meulebeke kwam de kermis even in het gedrang, maar de gemeente neemt nu een reeks maatregelen waardoor alles coronaproof kan doorgaan.

Het aantal Meulebekenaren dat de voorbije twee weken positief testte op het coronavirus bedraagt 17. Best een hoog getal voor een landelijke gemeente en dus besloot het gemeentebestuur de organisatie van de kermis van dit weekend nog even onder de loep te nemen. “We kiezen er uiteindelijk toch voor om alles te laten doorgaan”, zegt burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester). “We rekenen daarbij op de burgerzin en hopen dat iedereen de coronamaatregelen netjes opvolgt. Zo staan de kermisattracties op een gesloten circuit op de Markt. Mondmaskers zijn verplicht, we voorzien alcoholgel aan de in- en uitgang en er mogen maximum 400 mensen tegelijk op het parcours. We willen de mensen toch wat perspectief bieden. De kermis is socio-economisch erg belangrijk en wetende dat we wellicht nog een half jaar met dit virus moeten leven, doen we er alles aan om dit zo coronaveilig te organiseren.”

De kermis opent vrijdag om 18 uur de deuren, op zaterdag kan je er vanaf 16 uur terecht, op zondag vanaf 15 uur en op maandag vanaf 17 uur.