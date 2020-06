Tijdelijke muur van stro moet geluidshinder aan Randweg vermijden Valentijn Dumoulein

15u47 2 Meulebeke Aan het bufferbekken langs de Randweg staat sinds kort een muur van strobalen. De berm is aangebracht in afwachting van een echte geluidsmuur. Buren klaagden al langer over lawaai van tractoren die hun tanks in het bufferbekken kwamen vullen.

Een maatregel die al eerder in voege trad, was het beperkt toelaten van tractoren aan het bufferbekken. Zo mag dat nu ’s nachts niet meer. De provincie installeerde ook al een nieuwe pomp om het lawaai te beperken. Naast geluidsoverlast klagen buren er ook over stofhinder. Dat was vooral onaangenaam voor de uitbaters van het restaurant en diens klanten aan de overkant van de straat. De provincie heeft een echte geluidsmuur van aarde beloofd, maar omdat het wat extra tijd vergt om dat geregeld te krijgen staat er nu een voorlopige muur van strobalen. De berm is veertig meter lang, 2,5 meter breed en 4 meter hoog.