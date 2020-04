Tien meter haag weggebrand, woning gevrijwaard VHS

24 april 2020

22u30 3

De brandweer rukte vrijdagavond uit naar de Marialoopsteenweg in Meulebeke. Daar was brand ontstaan in een haag naast een landelijke woning. In afwachting van de komst van de brandweer begon de eigenaar zelf de vlammen te bestrijden. Over een afstand van tien meter brandde de haag af. De woning werd gevrijwaard. Hoe het vuur is ontstaan, is niet duidelijk.