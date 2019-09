The Damnettes treden op tijdens Soirée Passée VDI

06 september 2019

14u31

Bron: VDI 0 Meulebeke Het lokale brandweerkorps organiseert op zaterdag 7 september voor de zevende keer het evenement Soirée Passée in zaal de Mouterij van ontmoetingscentrum Vondel. Een deel van de opbrengst gaat naar de Warmste Week.

Eerder dit jaar fietsten drie brandweermannen van het korps al naar het Ierse Dublin. Dat deden ze ten voordele van de vzw Dynamica, een Meulebeekse vereniging die zich inzet voor mensen met een beperking. Het korps koppelt de opbrengst van dit evenement nu ook daaraan. Dit jaar treedt coverband The Damnettes op Soirée Passée op. Ze brengen mixes en mash-ups van aanstekelijke golden oldies en hits van vandaag. Hun optreden wordt gevolgd door een fuif met de huis-dj. Speciaal voor mensen van Meulebeke is er een shuttledienst die mensen veilig naar huis brengt. Betalen mag, maar hoeft niet. Ook die opbrengst gaat naar het goede doel. Op zaterdag 30 november volgt nog Hoeverock in de bekende Herenthoeve.