Terug tweerichtingsverkeer in Onze-Lieve-Vrouwstraat Valentijn Dumoulein

15 januari 2020

14u42 0

Er geldt niet langer eenrichtingsverkeer in de Onze-Lieve-Vrouwstraat. Het verkeer is er voortaan terug in twee rijrichtingen toegelaten. De maatregel werd in mei 2019 ingevoerd omdat een torenkraan er lange tijd actief was voor een bouwproject. Die werken zijn nu terug achter de rug, waardoor het eenrichtingsverkeer niet langer geldt.