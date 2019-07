Ter Deeve pakt uit met sneukelroute VDI

04 juli 2019

13u43

Bron: VDI 0

Dienstencentrum Ter Deeve in de Bonestraat 24 organiseert op donderdag 11 juli om 14 uur in samenwerking met de Seniorenadviesraad voor de 22ste keer een sneukelroute. Die bedraagt ongeveer 25 kilometer. Er zijn stopplaatsen voorzien waar je een hapje of een drankje kan krijgen. Na de rit wordt iedereen terug in het dienstencentrum verwacht voor een hotdog, drankje en stuk fruit. Deelnemen kost 6 euro. Inschrijven kan tot en met vrijdag 5 juli.