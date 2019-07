Ter Deeve gaat met Repair Café van start VDI

25 juli 2019

14u34

Bron: VDI 7 Meulebeke Dienstencentrum Ter Deeve in de Bonestraat wil een Repair Café opstarten. Op een dergelijke markt mag je een kapot apparaat of voorwerp mee brengen, in de hoop dat enkele specialisten het kunnen repareren.

Denk aan een radio waar geen geluid meer uitkomt, een koffiezet die geen koffie meer zet en een strijkijzer dat dienst weigert. Weggooien lijkt dan de meest evidente optie, maar misschien kan het wel gerepareerd worden. Wie een handige Harry is of kleine reparaties kan doen of vanuit een professionele ervaring advies wil geven, is meer dan welkom. Dat kan door contact op te nemen via dienstencentrum@meulebeke.be of 051/48.61.91.