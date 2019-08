Tentoonstelling in bib focust op landschapsschilderijen VDI

30 augustus 2019

14u38

Bron: VDI 0 Meulebeke In de bibliotheek van OC Vondel is de tentoonstelling ‘Places of Interest’ van start gegaan. Kunstenares Lies Van Loocke toont er een reeks landschapsschilderijen. Daarmee gaat ze terug naar de essentie. Opvallend kenmerk van haar werken is de gelaagdheid. Naast schilderijen toont ze ook animatiefilms. De tentoonstelling loopt nog tot en met 2 oktober.

Het is de vijfde tentoonstelling van een Meulebekenaar naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van de bib. Op 27 septemer komt ze er een creatieve workshop geven. Wie langs komt, werkt met eenvoudige materialen en gebruikt een stempeltechniek. De workshop is gratis, maar inschrijven is vereist via 051/54.13.80 of bibliotheek@vondel.meulebeke.be.