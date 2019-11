Succesvolle opleiding reanimatie bij Lokaal Overleg Kinderopvang Valentijn Dumoulein

28 november 2019

Het Lokaal Overleg Kinderopvang organiseerde recent een succesvolle opleiding reanimatie en het gebruik van een AED-toestel, toegepast op kinderen en baby's.

De opvoedsters en begeleidsters van alle kinderopvanginitiatieven werden hiervoor uitgenodigd”, zegt schepen van Sociale Zaken Lieve Germonprez (VRIJ). “Er was een grote opkomt, maar de opleiding was vooral zeer intensief en gericht op de focusgroep. Lesgever Thierry Vandekerkhove zorgde door zijn vele oefenpoppen dat iedereen continu aan de slag kon. Dit is uitzonderlijk bij dergelijke opleidingen. Dit kadert in onze doelstelling van een duurzaam en kwaliteitsvol personeelsbeleid.”