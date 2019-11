Studie onderzoekt welke van twee kerken open mag blijven Valentijn Dumoulein

14 november 2019

11u44 0 Meulebeke Er loopt een haalbaarheidsstudie om te achterhalen welke van twee Meulebeekse parochiekerken een gedeeltelijke herbestemming krijgt, de Sint-Antonius van Padua-kerk op ’t Veld of de O.L.V Bezoeking en Sint-Leo-kerk in Marialoop. Mogelijke nevenfuncties zijn een buurthuis, concertruimte of voedselbank.

De gemeente voorziet de komende vijf jaar gemiddeld 116.000 euro per jaar voor de huidige vier kerken op zijn grondgebied. Rik Priem (ZorgSaam) vraagt zich luidop af of die kerkfabrieken nog in stand moeten worden gehouden en waarom het budget daarvoor recent weer gestegen is. “In 2012 was er nog 200.000 euro voorzien, daarna volgde een daling en nu is het compromis met het centraal kerkbestuur dat we dit bedrag voorzien”, aldus financiënschepen Paul Demeulemeester (Lijst van de Burgemeester). “Zij wilden 10.000 euro meer en wij net 10.000 euro minder, dus is het dat tussenbedrag geworden.” Voor de kerk op 't Veld investeert ook Ardooie mee en voor die in Marialoop betaalt Tielt een stuk.

Ontwijding kerk De Paanders

De gemeente wil die uitgaven tegen 2025 evenwel afbouwen. In dat jaar volgt de ontwijding van de kerk op de Paanders en de integratie in een lokale school. Ondertussen is er een haalbaarheidsstudie lopende die onderzoekt wat er moet gebeuren met de kerken in Marialoop en ’t Veld. “De kerkfabriek van ’t Veld wil met privémiddelen haar kerk behouden, maar het bisdom ziet zo’n inbreng niet zitten en wil enkel behoud als het gebouw multifunctioneel gebruikt kan worden”, aldus de schepen. “Bij de kerk van Marialoop ligt er dan weer een begraafplaats rond, dus dat maakt het niet eenvoudig”, aldus de schepen. “Volgend voorjaar moeten we de resultaten van die studie hebben en kunnen beslissen.” Op langere termijn - tien tot vijftien jaar – wil de gemeente overgaan tot het behoud van slechts één kerk: de Sint-Amanduskerk in het centrum.