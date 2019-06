Studentes maken materiaalkasten tijdens stage in Zuid-Afrika VDI

Laatstejaarsstudenten Ergotherapie Lisa Deprez uit Meulebeke en Emeli Beulque uit Tiegem hebben zijn net terug van stage in het Zuid-Afrikaanse Cradock. De Howest-leerlingen liepen er stage in het Lukhanyo Adult Centre, waar dertig volwassenen met een beperking onderdak vinden. Ze werkten er een project rond duurzame materiaalkasten uit.

“Het doel van het Adult Centre is het bevorderen van hun ontwikkeling en het vergroten van hun vaardigheden”, legt Lisa uit. “We werkten er aan een project waarbij we met de volwassenen duurzame houten materiaalkasten hebben gemaakt. We hebben ook wat materiaal aangekocht dat ze nodig hadden, zoals tuinspullen, reken- en schrijfgerei, muziekinstrumenten, spelletjes,... We waren daar vorig najaar al mee bezig door thuis snoep en pannenkoeken te verkopen. Met de opbrengst konden we het project financieren. We kregen daarbij de hulp van Geert Dedrie en Linda Balcaen van vzw Cradock & Co, de Belgische organisatie die onze stageplaatsen regelde.”

“De reden waarom we op buitenlandse stage wilden, is omdat we graag de basis van het beroep en de opleiding ergotherapie willen ervaren door op een plek waar weinig middelen ter beschikking zijn”, vertelt Emeli. “Hier in de ‘townships’ is dat zeker het geval. Er bestaan namelijk geen medische dossiers, waardoor je zelf moet uitzoeken wat de behoeften van iedere cliënt zijn. Ook de mentaliteit en de cultuurverschillen zijn erg leerrijk.”

Later trokken de dames ook nog op stage naar het Nomzamo Special Day Care Centre, waar ze kinderen met een beperking bijstonden.