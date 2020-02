Strawini lanceert duurzame pastarietjes Valentijn Dumoulein

24 februari 2020

15u42 0 Meulebeke Enkele studenten KMO-management aan de Arteveldehogeschool in Gent lanceren met Strawini een eigen mini-onderneming die pastarietjes verkoopt.

Een alternatief bieden voor vervuilende plastic rietjes. Dat is het opzet van Strawini, dat sinds kort pastarietjes aan horecazaken verkoopt. “Het product verkopen en in de markt zetten is onderdeel van onze bachelorproef”, zegt Julie Verwilst, dochter van de Meulebeekse burgemeester. Ze runt Strawini samen met Rémi Cloet uit Roeselare, Gianni Cocqueriaux uit Aalst, Victor Bauters uit Ieper en Marthe Steenbergen uit Zottegem. “Plastic rietjes zijn niet duurzaam, rietjes van papier worden te snel wak en die van metaal zijn iets minder hygiënisch”, zegt Julie. “In Berlijn ontdekte één van onze teamleden een alternatief door met pasta aan de slag te gaan. De rietjes geven geen smaak af en verpesten je drankje dus niet en ze blijven op z’n minst anderhalf uur in dezelfde vorm. Ideaal, dus.”

Het team ging in zee met een Italiaanse producent die er de ideale pasta voor kon leveren. “Het is immers niet evident om een Belgische producent mee in ons verhaal te krijgen”, zegt Julie. “Sinds deze week zijn de pastarietjes van Strawini te koop voor horecazaken en cocktailbars.” De rietjes zijn te koop in een starterspakket van 25 of 50 rietjes of meteen in hoeveelheden van 100 of 500 stuks. Meer info op www.strawini.com.