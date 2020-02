Storm Ciara: boom valt op dak woning, 300 oproepen bij brandweer Midwest LSI

10 februari 2020

14u34

Bron: LSI 5 Meulebeke In Meulebeke is maandagochtend een stevig uit de kluiten gewassen boom op het dak van een woning gevallen. De boom zorgde voor een gat in het dak bij bewoner Tillo Maertens (81). In totaal kreeg de brandweer van de zone Midwest sinds zondagochtend al 300 oproepen te verwerken.

Het was rond 8u deze ochtend dat Tillo in zijn woning in de bosrijke omgeving van de Bosweg in Meulebeke bruusk werd opgeschrikt. “Een korte, doffe knal”, vertelt hij. “Ik dacht eerst dat het om een donderslag ging. Tot bleek dat één van de bomen rond mijn woning het had begeven en op het dak was gevallen. Ik woon hier al 50 jaar en maakte nog ergere stormen mee, zoals halfweg de jaren negentig. Maar zoiets gebeurde nog nooit. Er viel wel al eens tot op een meter van mijn deur. Die gesneuvelde boom was wellicht al ziek.” Tillo riep de hulp in van de brandweer om de boom in stukken te zagen en een zeil op het beschadigde dak te leggen.

Bij de brandweer van de zone Midwest liepen sinds zondagochtend zo’n 300 meldingen van stormschade binnen, gelijkmatig verspreid over het volledige grondgebied van het werkingsgebied. Meestal ging het om (platte) daken die het onder het gebeuk van de wind begaven, omgevallen bomen, hekkens,… Maandagochtend sneuvelde bv. nog een boom in de Wolvestraat op de Bosmolens in Izegem.

Langs de sporen in de Nederweg in Izegem sneuvelden een omheining en zitbankje. Die kwamen ei zo na op de sporen terecht. De brandweer zorgde er met rood-wit waarschuwingslint voor dat er niemand op de sporen kon.

Tijdens de stormpiek zondagochtend liep ook nog een melding van een woningbrand langs de Roeselaarsestraat in Izegem binnen. Uiteindelijk was er geen sprake van brand. Hevige slagregens hadden in een woning aan de overkant van het Texaco-tankstation voor waterinsijpeling en kortsluiting gezorgd.