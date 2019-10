Sport- en recreatiedomein Ter Borcht breidt uit N-VA hekelt “aankoop voor BK veldrijden”, gemeente ziet veel meer mogelijkheden Valentijn Dumoulein

10 oktober 2019

12u12 0 Meulebeke De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor de uitbreiding van sport- en recreatiedomein Ter Borcht. Ze voorziet 275.000 euro om ongeveer twee extra hectare tussen het domein en de Krekelstraat te kunnen aankopen. Oppositiepartij N-VA hekelt dat de aankoop vooral dient om het BK Veldrijden in 2021 te kunnen ontvangen, maar de burgemeester zegt dat er ook extra groen en recreatiemogelijkheden komen.

Het gaat om de aankoop van gronden van drie verschillende eigenaars, die volgens het reeds goedgekeurde ruimtelijk uitvoeringsplan van Ter Borcht in een zone voor dagrecreatie en parkgebied liggen. Het veertig jaar oude domein omvat naast kasteel Ter Borcht heel wat sport- en recreatiefaciliteiten, zoals het zwembad, de sportvelden, visvijvers, een speelplein, bos en het Robinsoneiland. Het is bijna 18 hectare groot en met de aankoop breidt het domein nog eens 2 hectare uit.

“Enkel voor cyclocross gekocht”

Oppositiepartij N-VA is niet tegen de uitbreiding op zich, maar ziet die vooral in het kader van het Belgisch kampioenschap veldrijden gebeuren. Dat strijkt op 9 en 10 januari 2021 op Ter Borcht neer. “We kunnen een uitbreiding alleen steunen als er concrete en verantwoorde plannen voor alle Meulebekenaars zijn”, verwoordt fractieleider Benedikt Van Staen (N-VA) het. “In 2017 was er al spraken van de opmaak van een masterplan voor Ter Borcht. Dit zou in de zomer van 2018 vrijgegeven worden, maar we wachten nog steeds. Tot op heden kunnen we dus enkel concluderen dat deze aangekocht zijn in het kader van het BK en dit ten voordele van de vzw Cyclocross Meulebeke.”

De partij is ook misnoegd dat er nog geen duidelijkheid is rond het nieuwe meerjarenplan. “Een foert aan de inwoners, oppositie en verschillende raden”, meent Van Staen. “Ze blijven het belang en de kracht van burgerparticipatie negeren. En ja, er was een participatiemoment in juni, maar daar kregen we enkel onvolledige resultaten van. De geagendeerde uitleg is er niet gekomen, laat staan overleg.”

Wandelpaden en bomen

Burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) erkent dat de internationale wielerunie UCI gevraagd heeft om het domein met het oog op het BK uit te breiden. “Maar het is helemaal niet zo dat de aankoop enkel in functie van die ene dag gebeurt”, zegt hij. “Mountainbikers zullen hun hobby op die locatie kunnen uitoefenen en we gaan er uiteraard ook bomen aanplanten en wandelpaden aanleggen. We willen ook een Finse pinste rond het hele domein, inclusief dat nieuw stuk, aanleggen. We kopen dit nu om klaar te zijn tegen die eerste week van 2021, maar die uitbreiding heeft uiteraard nog veel meer functies. Bovendien moesten we snel schakelen. Er waren andere kapers op de kust om die grond te kopen en hadden we niet snel beslist, dan gingen de prijzen opgedreven worden.”

Opvallend: naast partijgenote Nele Gelaude onthielden ook kartelpartners Bert Verdru en Lieve Germonprez zich bij de stemming. “We zijn van mening dat je eerst een beleidsplan opmaakt en dan pas actie onderneemt”, aldus Bert Verdru. “We verwachten dat er in de toekomst wel meer zo gewerkt zal worden en daarom onthoud ik mij persoonlijk op dit punt.” Burgemeester Verwilst: “Normaal koop je eerst een stuk grond en dan bouw je pas. Hier werken we ook zo.” De uitbreiding werd uiteindelijk met tien stemmen van de meerderheid tegen tien onthoudingen aangenomen.

Ook de renovatie van kasteel Ter Borcht moet tegen het BK klaar zijn. De gemeente wil ze dan gebruiken als ontvangstruimte voor belangrijke gasten.