Sperrenwijk krijgt toch een zandbak(je): “Eerste stap is gezet” Valentijn Dumoulein

09 juli 2020

14u01 4 Meulebeke Het heeft veel voeten in de aarde, of in dit geval het zand, gehad, maar het speelplein op de Sperrenwijk krijgt dan toch een zandbakje. De gemeente wilde eerst niet op de vraag van de buurtbewoners ingaan, maar ziet het project nu toch zitten als de buurtbewoners bereid zijn zich te ontfermen over die zandbak.

Meulebeke is systematisch zand onder bepaalde speeltoestellen aan het vervangen door schors. Dat is volgens hen wettelijk bepaald en het zou ook hygiënischer zijn. De inwoners van de Sperrenwijk vroegen daarom een aparte zandbak op hun speelplein, maar de gemeente wilde daar eerst niet op ingaan. Raadsleden Mouna Belkadi (onafhankelijk) en Rik Priem (ZorgSaam) hebben de zaak nog eens bepleit en nu lijkt er toch witte rook te zijn. Ze stelden voor een pilootproject op te starten waarbij de buurt instaat voor het onderhoud en het afschermen van de zandbak.

“Graag ruimer zandoppervlak”

Burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) ziet dat wel zitten, maar wil eerst in de buurt horen of er vrijwilligers zijn. Volgens inwoner Willy Claerhout zal dat geen probleem zijn. “De eerste stap is hiermee gezet, maar we kiezen toch een ruimer zandoppervlak”, zegt hij. “Nu krijgen we waarschijnlijk een zandbak van vier op vier meter en dat is toch aan de kleine kant. Als er tien kinderen spelen, moeten ze in de wachtrij staan om in het zand te kunnen spelen. We blijven ook alert en zullen er op toe zien dat de realisatie niet verzandt in procedures en bevragingen.”