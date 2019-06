Speelplein Ter Borcht krijgt al in juli nieuw speeltoestel VDI

20 juni 2019

Er zijn recent enkele speeltoestellen op 't Ravotterke in de Kapellestraat weggehaald omdat ze verouderd waren. De gemeente gaat één nieuw speeltoestel van 25.000 euro installeren. Op de gemeenteraad hekelde oppositiepartij N-VA dat het toestel pas eind augustus geleverd zou worden. Volgens burgemeester Dirk Verwilst zou dat echter al op 10 juli het geval zijn.

"Er zijn schommels, twee glijbanen en een klimtouw verdwenen", weet N-VA-raadslid Machteld Vanhee. "De speeltuigen die nog aanwezig zijn, kunnen we ook al wat verouderd noemen. Een aantal toestellen werd afgekeurd en verwijderd en we krijgen dus dat ene nieuwe toestel, dat vooral voor oudere kinderen bedoeld is. Ze zullen er naar wij horen nog tot eind augustus op moeten wachten. Er werd spijtig genoeg ook geen inspraak gegeven aan de kinderen of de jeugdraad over de keuze van het toestel."

Burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) weerlegt dat. “Het toestel wordt al op 10 juli geleverd en geïnstalleerd”, vertelt hij. “Bovendien heeft de jeugdraad het voorstel kunnen inkijken, maar spraken ze geen voorkeur uit en dus hebben we het voorstel van de betrokken dienst gevolgd.”

Het nieuw speeltoestel combineert vijf zaken, waaronder een glijbaan, klimrek en een torentje met dak.