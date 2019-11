Speelgoedinzamelactie ’t Berenhuisje groot succes Valentijn Dumoulein

29 november 2019

14u40 2 Meulebeke De inzamelactie van speelgoed door buitenschoolse kinderopvang ’t Berenhuisje en het huis van het Kind is een groot succes. Tussen 12 en 19 november kon je speelgoed binnen brengen, dat zal uitgedeeld worden aan 38 kinderen uit kwetsbare Meulebeekse gezinnen.

“Het speelgoed wordt aan de Sint gegeven om te verdelen aan deze gezinnen”, vertelt schepen van Sociale Zaken Lieve Germonprez (VRIJ). “Het gaat naar vijfentwintig meisjes van 1 tot 10 jaar en dertien jongens van 1 tot 11 jaar. Per kind wordt een pakket samengesteld dat via het Sociaal Huis in het gemeentehuis verdeeld wordt. Een deel van het speelgoed gaat naar de werking van Taalcircus binnen het brugfigurenproject in de bib, waar anderstalige kinderen op een speelse manier taalles krijgen. Een ander stuk wordt geschonken aan de crisisopvang in Meulebeke.”