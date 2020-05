Solidaire Turkse gemeenschap schenkt 75 voedselpakketten aan kwetsbare dorpsgenoten LSI

08 mei 2020

17u24

Bron: LSI 3 Meulebeke De Turkse gemeenschap uit Meulebeke heeft 75 rijk gevulde voedselpakketten geschonken aan kwetsbare medeburgers. De schenking zal aan de sociale dienst van het lokaal bestuur gebeuren, dat volgende week voor de verdere verdeling zal instaan.

Het initiatief van de ruime Turkse gemeenschap in de Beregemeente ontsproot spontaan. “Een mooie geste in deze moeilijke coronatijden”, klinkt het bij burgemeester Dirk Verwilst, die ook de bevoegdheid welzijn sinds kort in zijn takenpakket heeft zitten. De voedselpakketten zijn gevuld met olie, drank, koekjes, chips, groenten in bokaal, suiker, pasta,… “Een mooi en hartverwarmend initiatief dat kan bijdragen tot de integratie in onze maatschappij”, aldus nog de burgervader.