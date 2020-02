Sofie behaalt met Frodo eerste prijs op Britse hondentrimwedstrijd Valentijn Dumoulein

12 februari 2020

11u50 2 Meulebeke Sofie De Jonghe uit Marialoop, die een trimsalon voor honden en katten uitbaat, heeft zopas met haar hond Frodo goud gewonnen op een Britse trimwedstrijd.

Sofie studeerde dierenzorg in het Roeselaarse VABI en volgde er nog een specialisatiejaar trimzorg voor honden en katten. In 2013 richtte ze haar trimsalon Perro Feliz op, dat ze sinds vorig jaar voltijds uitbaat. “Ik ben me beginnen specialiseren en heb heel wat extra cursussen gevolgd. Zo ben ik bij het Belgian Groomteam beland, dat geregeld naar internationale trimwedstrijden trekt. Vijf mensen mogen telkens de Belgische eer verdedigen op grote tornooien. Bij het trimmen verwijder je het overtollige of dode haar van het dier en staat ook vachtverzorging in het algemeen op het programma.”

Open klasse

Sofie is ondertussen al opgeklommen tot de ‘open klasse’ en droomt ervan door te stoten naar de kampioenenklasse. “Om dat te bereiken, moet ik nog twee keer een eerste plaats op een groot tornooi veroveren. En de eerste titel is alvast binnen”, glundert ze. “In het Britse Coventry heb ik onze Portugese waterhond Frodo getrimd op een wedstrijd van de Europese Vereniging van Trimmers. Ik kreeg daar 2,5 uur de tijd voor. Het eindresultaat viel blijkbaar in de smaak, want ik mocht de beker mee naar huis nemen. Nu nog één titel te gaan”, knipoogt Sofie. Later dit jaar staan er nog wedstrijden op het programma in onder andere Duitsland en Frankrijk. In Frankrijk wil ze in mei aantreden op het WK hondentrimmen.