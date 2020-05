Serviceclub en Ducaju schenken eerste 6.000 mondmaskers van Meulebeekse makelij aan woonzorgcentra Sam Vanacker

20 mei 2020

17u56 0 Meulebeke Rotaryclub Oostrozebeke-Mandeldal en Ducaju schenken zesduizend mondmaskers aan wzc Zonnewende in Meulebeke en wzc Rozenberg in Oostrozebeke. Het gaat om de allereerste in Meulebeke geproduceerde maskers van het verpakkingsbedrijf Ducaju, dat dinsdag nog aankondigde jaarlijks vijftig miljoen mondmaskers te zullen produceren

“We vernamen dat de aankoop van persoonlijk beschermingsmateriaal voor de plaatselijke woonzorgcentra De Zonnewende in Meulebeke en Rozenberg in Oostrozebeke nog steeds een pijnpunt is”, zegt voorzitter Veerle Carron. “Geert Casselman, die de vestiging van Ducaju - voorheen BDMO - in Meulebeke leidt, is lid van onze club en zo ging de bal aan het rollen. We hebben aan Geert voorgesteld om de eerste 3.000 in Meulebeke geproduceerde mondmaskers met onze club aan te kopen en deze te schenken aan de rusthuizen in Meulebeke en Oostrozebeke. Ducaju besloot daarop om er nog eens drieduizend bovenop te doen.”

Laptops

Al stopt het niet bij de maskers. De serviceclub kocht ook acht computers aan bestemd voor kansarme kinderen en volwassenen. “De lagere scholen Sint-Amandus in Meulebeke, De Ginsteschool in Oostrozebeke, de Talententuin in Lendelede en H. Familie in Tielt kregen een laptop bestemd voor leerlingen in moeilijke thuissituaties. Drie laptops hebben we geschonken aan erkende vluchtelingen die hun lessen Nederlands bij gebrek aan een laptop hadden moeten stopzetten”, aldus nog Veerle Carron.