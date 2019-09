Senioren blijven actief met nieuwe beleef-tv in woonzorgcentrum Valentijn Dumoulein

20 september 2019

14u50 2 Meulebeke De senioren van woonzorgcentrum Sint-Vincentius hebben er met een beleef-tv een nieuw interactief snufje bij. Het gaat om een tafel met ingebouwde flatscreen die zowel kan staan of liggen. Ze kunnen er aan de hand van spelletjes hun reactiesnelheid of geheugen testen.

“We zagen deze beleef-tv voor het eerst op een beurs in Gent en na een marktonderzoek kwamen we tot de conclusie dat dit een goede aankoop zou zijn”, vertellen ergotherapeute Gwenn Debunderie en directrice Mieke Van Acker. “Het gaat om een touchscreen met verschillende toepassingen en applicaties. Zo kunnen senioren alleen, in groep of met (klein)kinderen spelletjes spelen om bijvoorbeeld hun geheugen aan te scherpen. Ook hun actie- en reactiesnelheid kunnen we daarbij meten.” Daarnaast heeft de beleef-tv een ingebouwde jukebox en staan er een hele reeks foto’s uit de oude doos op, een collectie die werd samengesteld door het Huis van Alijn in Gent. “We kunnen er ook hun fijne motoriek mee testen en het sociaal aspect is natuurlijk ook niet onbelangrijk”, meent Gwenn. De beleef-tv kostte 11.000 euro. De aankoop was mogelijk door sponsoring van de Lions Club, Zonta en Rotary in combinatie met de opbrengst van huisfeesten als de jaarlijkse kerstmarkt en het tuinfeest van Sint-Vincentius.