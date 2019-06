School’s Out Party in zwembad Ter Borcht VDI

27 juni 2019

14u35

Bron: VDI 0

Zwembad Ter Borcht was deze week even dicht voor onderhoudswerken, maar op vrijdag 28 juni kan de jeugd er vanaf 14 uur terecht voor een School’s Out Party. Er zal voor de gelegenheid extra spelmateriaal voorzien zijn. Inkom via een dagticket of beurenkaart. Inschrijven is niet nodig.Het zwembad en het sportcentrum zijn naar aanleiding van de Berenfeesten nu zondag 30 juni in de namiddag gesloten.