Schepen die crisismanager bij huisartsenkring is, mag vergaderingen schepencollege in coronatijd niet digitaal bijwonen Valentijn Dumoulein

30 maart 2020

18u14 0 Meulebeke Coronacrisis of niet, in het schepencollege van Meulebeke zit het er opnieuw bovenarms op tussen de leden van Lijst van de Burgemeester en schepen Lieve Germonprez (onafhankelijk). Die laatste wil de vergaderingen van het schepencollege digitaal volgen, maar de burgemeester wil alleen een fysieke bijeenkomst.

Lieve Germonprez moet het door het afsplitsen van haar partij van de Lijst al sinds januari zonder eigen bevoegdheden stellen, maar is daarnaast ook nog voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Vanuit die bevoegdheid wenste ze het schepencollege sinds de corona-uitbraak digitaal te volgen, maar burgemeester Dirk Verwilst houdt enkel vast aan een fysieke bijeenkomst. “Wat ik onverantwoord vind, gezien ik crisismanager en algemeen coördinator voor de huisartsenkring in Brugge ben”, aldus schepen Germonprez.

“Ik werk dus in een risicocontext en vind het niet verantwoord om op een vergadering fysiek aanwezig te zijn”, zegt ze. “ Los daarvan vind ik het sowieso niet verantwoord om in de gegeven omstandigheden fysiek te vergaderen. Je weet immers nooit of er besmette personen aanwezig zijn. Mijn expertise is evenwel toch niet gewenst. Ik gaf recent wel nog de suggestie om woonzorgcentrum Ter Deeve en Mivalti in Tielt als zorgschakelcentrum te gebruiken en om de crisiswoning in Meulebeke gezien de omstandigheden niet één weekend per maand, maar deze hele periode elke dag beschikbaar te stellen. Anders dreigen heel wat mensen in nood hulp te missen. Ik ben blij dat ik dat nog uit de brand heb kunnen slepen, maar nu zijn alle bevoegdheden omtrent corona bij de burgemeester beland.”

“Fysiek vergaderen kan, mits de nodige voorzorgsmaatregelen”

Burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) is van mening dat een “schepencollege van 3,5 uur zich niet in een virtuele vergadering laat samenvatten”. “Als we de nodige voorzorgsmaatregelen in acht nemen is het perfect mogelijk nog fysiek te vergaderen,” zegt hij. “We zijn heus niet de enige gemeente die nog zo vergadert. Het schepencollege van Tielt vergaderde vorige week zelfs dagelijks op de klassieke manier. We hebben nu eenmaal een beleidsfunctie en in een crisis als deze is het aan ons om onze nek uit te steken. Alle schepenen zijn bereid tot fysiek overleg, behalve Lieve Germonprez.” Of hoe ook het coronavirus de politieke malaise in Meulebeke niet kan bezweren.