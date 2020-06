Schattig! Uiltjes geboren in kerktoren van Marialoop Valentijn Dumoulein / Sam Vanacker

09 juni 2020

12u50 0 Meulebeke In de toren van de kerk van Marialoop zijn recent enkele uiltjes geboren. Het gaat om vijf jonge kerkuilen die ondertussen ook geringd zijn door Natuurpunt.

Pastoor Rudi De Smedt maakte het nieuws wereldkundig. “Binnenkort wordt er ook in de toren van Sint-Amandus een kerkuilenbak geplaatst, waar hopelijk in de toekomst jongen geboren kunnen worden”, geeft hij nog mee. In 2018 is er al eens een nest kerkuiltjes in de toren geboren.