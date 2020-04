Schakelzorgcentrum stand-by, maar nog niet open Valentijn Dumoulein

15 april 2020

10u59 0 Meulebeke Het schakelzorgcentrum in voormalig woonzorgcentrum Ter Deeve staat paraat om de eerste (corona)patiënten op te vangen, maar dat is voorlopig nog niet nodig. De beddencapaciteit in de ziekenhuizen heeft de grens van 75 procent nog niet overschreden en dus hoeft het centrum nog niet open te gaan.

Een team van gemeentelijke medewerkers is al twee weken bezig voormalig woonzorgcentrum Ter Deeve om te bouwen tot een schakelzorgcentrum. Daar zullen personen die al het hospitaal mogen verlaten, maar nog niet sterk genoeg zijn om thuis te recupereren terecht kunnen. Op die manier houden ze in de ziekenhuizen bedden vrij voor moest er een extra toestroom aan coronapatiënten zijn. In Ter Deeve zelf kunnen herstellende coronapatiënten terecht, aan de overkant in het voormalige Brevid-gebouw, kunnen niet-coronapatiënten verder herstellen. Of het centrum überhaupt gebruikt zal moeten worden, hangt af van de evolutie van het aantal Covid-patiënten in de ziekenhuizen.