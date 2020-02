Rust keert terug in Meulebeekse gemeenteraad: sereen debat rond meerjarenplan Valentijn Dumoulein

13 februari 2020

13u28 0 Meulebeke Na enkele woelige maanden en een turbulente gemeenteraad met persoonlijke aanvallen is de rust in de Meulebeekse politiek (voorlopig) teruggekeerd. De gemeenteraad woensdagavond kende voor het eerst in lange tijd een rustig verloop en er was zowaar een sereen debat over het meerjarenplan.

Oppositiepartij ZorgSaam wilde op de gemeenteraad een uitgebreide uitleg krijgen over het meerjarenplan. Dat was de voorwaarde, nadat het eerder al mee het voorstel van Bert Verdru (onafhankelijk) over een stappenplan voor een breder gedragen meerjarenplan wegstemde. De gemeente wilde die zitting eerst alleen voor raadsleden en achter gesloten deuren houden, maar op expliciete vraag van ZorgSaam werd het punt toch aan de agenda van de gemeenteraad toegevoegd. De oppositie mocht er vragen stellen over onduidelijkheden in het plan en dat liep uiteindelijk vrij ordentelijk en sereen.

Hamvraag blijft nu of het debat van woensdagavond tot een doorbraak kan leiden op de gemeenteraad van 11 maart. De oppositie kreeg dan wel antwoord op haar vragen, maar over sommige punten in het plan is ze het niet eens met de meerderheid. “We hebben uitleg gegeven over het plan, dus ik hoop dat er dan witte rook zal zijn”, reageert burgemeester Verwilst. “Ik denk dat alle partijen ondertussen beseffen dat constructief samenwerken de enige weg vooruit is.”