Rokende fosforbom: brandweer ontruimt recyclagebedrijf Depla VHS

10 september 2019

17u23 3

Een fosforbom die tussen een lading schroot verzeild was geraakt, heeft maandagnamiddag even voor wat opschudding gezorgd bij het recyclagebedrijf Depla, langs de Randweg in Meulebeke. De bom begon plots te roken en dus kwamen de hulpdiensten ter plaatse. Om elk risico uit te sluiten, werd een veiligheidsperimeter ingesteld. De brandweer besliste ook om het bedrijf te ontruimen. DOVO, de Dienst voor Ophaling en Vernietiging van Ontploffingstuigen, kwam langs om het projectiel, een fosforbom van 27 centimeter uit de Eerste Wereldoorlog, op te halen.