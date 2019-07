Restauratie interieur kasteel Ter Borcht in september van start Valentijn Dumoulein

08 juli 2019

18u00

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Meulebeke De buitenkant van kasteel Ter Borcht staat al een eindje in het nieuw, maar in september is het ook de beurt aan het interieur. De gemeente voorziet 2,2 miljoen euro voor die werken en kan daarbij rekenen op 300.000 euro Vlaamse subsidies.

Het kasteel dateert uit de 19de eeuw en moet op termijn een nieuwe functie krijgen. “Enkele pistes die we overwegen zijn een horecazaak op het gelijkvloers en vergaderzalen, maar ook het gebruik van het statige decor voor ceremoniële plechtigheden, zoals huwelijken of jubilea”, vertelt burgemeester Dirk Verwilst. Andere mogelijkheden zijn het verhuur van zalen, het organiseren van lezingen of concerten of de verhuis van bijvoorbeeld de cultuurdienst naar het kasteel.

Ook omgevingswerken

De renovatie van de buitenkant kostte ongeveer 2 miljoen euro. Nu voorziet de gemeente nog eens 2,2 miljoen euro voor de aanpak van de binnenkant. “We kunnen daarbij op 300.000 euro subsidies rekenen, maar onder strikte voorwaarden”, aldus de burgemeester. “Zo moeten we er meteen omgevingswerken aan het kasteelpark aan koppelen. Zo voorzien we een toegang met een brugje en wandelpad via de Ter Borchtlaan. We voorzien ook een groene en waterdoorlatende parking. De interieurwerken worden op 1,8 miljoen euro geraamd. De omgevingswerken op 370.000 euro. Daarvan gaat 100.000 euro naar de oprit en parking en 270.000 euro naar de kasteelomgeving.”

Een jaar werken

De werken gaan in september vast. “Een jaar later moeten ze achter de rug zijn”, aldus de burgemeester. “Dan zijn we nog ruim op tijd voor het BK veldrijden, dat in 2021 naar recreatiedomein Ter Borcht komt. Het zou mooi zijn dat we onze gasten dan in het sfeervolle kader van het kasteel kunnen ontvangen.”