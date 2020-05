Restaurant Melanzane pakt door coronacrisis uit met afhaalautomaat Valentijn Dumoulein Charlotte Degezelle

07 mei 2020

13u12 3 Meulebeke Restaurant Melanzane moet door de coronacrisis tot nader order de deuren dicht houden, maar heeft nu een afhaalautomaat voor zijn deur geplaatst om zijn klanten toch nog te kunnen bedienen.

Het restaurant langs de Tieltstraat 190 werd zeven jaar geleden opgericht door Nadine Nganula. Het serveert klassieke gerechten en pakt ook al langer uit met afhaalformules, maar schakelde door de coronacrisis nog een versnelling hoger. “Wie dat wenst kan elke dag een lunchmenu afhalen, maar om ook mensen te bedienen op andere uren heb ik geïnvesteerd in een afhaalautomaat voor de deur”, zegt Nadine. “Je vindt er dagverse pasta’s, salades en andere gerechten, zoals onze dagelijkse lunch. Ik was al langer van plan die automaat eens te plaatsen, maar door de crisis is alles in een stroomversnelling gekomen. Op die manier bedienen we ook passanten tussen Tielt en Meulebeke. Het helpt niet al onze inkomsten terugwinnen, maar het zorgt toch voor ietsje meer en alle kleine beetjes helpen”, besluit Nadine.