Renovatiewerken aan kasteel Ter Borcht vallen stil door politieke impasse in Meulebeke Valentijn Dumoulein

20 augustus 2020

12u25 3 Meulebeke Op de gemeenteraad van Meulebeke is het omstreden meerjarenplan voor de vijfde keer op rij niet goedgekeurd. Er ontbrak opnieuw steun van de zeven onafhankelijken, die maar 58 van de 60 punten uit het plan willen goedkeuren. “Pijnlijk gevolg is dat de aannemer de renovatiewerken aan het interieur van kasteel Ter Borcht volgende week stopt wegens een gebrek aan budget”, foetert burgemeester Verwilst. “Deze stilstand zal ons daardoor nog eens 170.000 euro extra kosten.”

De partijen hadden in juli nochtans een mondeling akkoord bereikt om het plan goed te keuren, maar bij de onafhankelijken bleek nadien dat de heraanleg van de Markt en de werken aan kasteel Ter Borcht nog altijd moeilijk lagen. Even leek er een compromis over het kasteel in de maak. Er is een extra kost van 100.000 euro voor een overwelving van de wal rond het kasteel. Er was overeengekomen dat dit bedrag op een andere plaats in het renovatiedossier zou bespaard worden, maar uiteindelijk werd dit toch niet afgeklopt.

“Karrenvracht water bij de wijn”

Het resultaat liet zich raden: op de gemeenteraad ontstond nog maar eens een bitse discussie over de kwestie. De onafhankelijken verklaarden dat de schuldenlast beheersbaar moest blijven. “Wat we nu uitgeven, kan later niet meer. We krijgen alleen meer schulden”, zegt Peter D’Haeyere. “Er is een onwil bij de Lijst van de Burgemeester om tot een compromis te komen. Wij hebben een karrenvracht water in onze wijn gedaan en jullie nog geen druppel. Alleen een vage belofte over die 100.000 euro van Ter Borcht, maar zelfs die werd teniet gedaan.”

Renovatie valt stil

Burgemeester Dirk Verwilst countert: “Op vraag van de onafhankelijken hebben we een belastingverhoging geschrapt, wat neerkomt op 1,3 miljoen euro minder inkomsten. Dat lijkt me al behoorlijk wat water bij de wijn. Het resultaat van deze stilstand is dat we volgende week de werken aan kasteel Ter Borcht moeten staken. Daar hangt een bedrag van minstens 170.000 euro aan vast om de werken te stoppen en later weer op te starten. Jullie beseffen echt niet welke impact deze crisis dagelijks op de werking van onze gemeente heeft.”

De stilstand betekent ook dat het kasteel niet klaar zal zijn tegen het BK Veldrijden, dat in januari 2021 in Meulebeke plaatsvindt. Eén ding is duidelijk: de bemiddelingsopdracht van gouverneur Carl Decaluwé zal dan toch nog iets langer duren dan verwacht.