Reclamestoet tijdens kermisweekend wordt eerbetoon aan Kevin Braekevelt Hans Verbeke

26 mei 2019

12u06 0 Meulebeke Omdat hij één van de drijvende krachten was echter het initiatief, wordt de reclamestoet op kermiszondag 16 juni een eerbetoon aan de 38-jarige Kevin Braekevelt. De papa van Mauro en Zita stierf een jaar geleden toen een obus ontplofte die hij wou openslijpen.

Het was zaterdag precies een jaar geleden dat in Tielt de 38-jarige Kevin Braekevelt om het leven kwam. In een loods van het familiebedrijf, gespecialiseerd in grondwerken, wilde de man een obus openslijpen waarvan hij overtuigd was dat het projectiel onschadelijk was. Het bleek een fatale vergissing. Er volgde een explosie, Kevin stierf ter plaatse. Na de uitvaart kreeg de urne een plaatsje thuis, bij z’n familie. Doelbewust. “We wilden Kevin zo dicht mogelijk bij ons houden”, klonk het toen. “Dat hij naar huis zou komen, leek ons evident. We wilden hem er nog steeds bij, als de kindjes de woonkamer overhoop halen, als er samen gegeten wordt aan de keukentafel, als er beslissingen genomen worden voor de toekomst. Maar gaandeweg merkten we dat Kevin bij veel mensen een groot gemis heeft achtergelaten. Daarom beslisten we om op de begraafplaats van Meulebeke een tweede rustplaats en een gedenksteen te voorzien, zodat ook mensen dicht bij Kevin kunnen zijn.”

Stuwende kracht

Dat Kevin Braekevelt graag gezien was, blijkt nog altijd. Dat wordt tijdens het kermisweekend van half juni ook duidelijk gemaakt, als op zondag 16 juni de jaarlijkse reclamestoet uitrijdt. De vrachtwagen van Kevin zal de stoet openen, in het centrum van de gemeente, als eerbetoon. Braekevelt was namelijk één van de stuwende krachten die van het jaarlijkse evenement een succes maakten. De reclamestoet rijdt uit om 15 uur en wordt gevolgd door de reuzenstoet.