Radio FM Gold brengt extra verzoekprogramma’s voor senioren door coronavirus Valentijn Dumoulein

13 maart 2020

18u17 7 Meulebeke De solidariteit in tijden van drastische coronamaatregelen blijft groeien. Lokale radiozender Radio FM Gold zal extra verzoekprogramma's voor senioren in rusthuis spelen.



“Nu alle activiteiten afgelast of opgeschort zijn, kwamen onze infoprogramma’s zonder inhoud te zitten", zeggen de presentatoren. “Toen wij op zoek gingen naar een zinvolle invulling kwamen we op het idee om naast ons wekelijkse verzoekprogramma op zondagvoormiddag nu ook op dinsdag en donderdag tussen 9 en 10 uur een extra verzoekprogramma in te lassen. Deze zijn speciaal bedoeld voor bewoners van rusthuizen die een aantal weken geïsoleerd zijn van familie en vrienden. Zo hebben ze toch nog een beetje binding met de buitenwereld.”

Verzoekjes sturen kan via studio@radiofmgold.be of op de site. Die moeten voor dinsdag ten laatste op maandag om 19 uur binnen te zijn en voor donderdag op woensdag om 19 uur. Op zondag is dat diezelfde voormiddag om 10 uur. Rusthuizen die willen meewerken, kunnen bellen naar 0476/98.29.96.

Afstemmen op Radio FM Gold in de regio kan op FM 106.9 en in de regio Izegem-Roeselare op FM 105.6. De zender is ook overal digitaal te ontvangen op www.radiofmgold.be of via een gratis te downloaden app.