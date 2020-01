Provincieraadslid pleit voor meldingsplicht rond bacterievuur in heel West-Vlaanderen Valentijn Dumoulein

24 januari 2020

14u03 3 Meulebeke Het Meulebeekse provincieraadslid Johan De Poorter heeft er bij de provincie op aangedrongen dat het de meldingsplicht van bacterievuur via de politiereglementen van de politiezones laat uitbreiden. Hij wil daarmee de West-Vlaamse fruittelers beter beschermen.

Sinds begin jaren ’80 staat bacterievuur op de Europese lijst van quarantaineziekten”, weet De Poorter. “Op 14 december werd ze van deze lijst verwijderd omdat de ziekte zo wijd verspreid is dat quarantainemaatregelen geen zin meer hebben. Dit betekent dat particulieren niet meer kunnen verplicht worden zieke planten te bestrijden. Een reden voor heel wat professionele fruitkwekers om aan de alarmbel te trekken.”

Verdorde bladeren

Bacterievuur is een besmettelijke plantenziekte die vooral fruittelers kopzorgen baart en zich kenmerkt door het bruinzwart verkleuren, verdorren en verschrompelen van bloesems, bladeren en twijgen. De bacterie verspreidt zich snel en is niet te genezen. Het komt vaak voor in meidoornhagen en vooral boomgaarden van appelen en peren worden erdoor getroffen.

De inwoners van de gemeentes Meulebeke, Ingelmunster, Dentergem, Oostrozebeke en Wielsbeke zullen binnenkort verplicht worden besmettingen te melden. Dit zal onder andere gehandhaafd worden door de politie met eventuele GAS-boetes. “Omdat er niet alleen fruittelers zitten in de regio Midow, maar ook in andere streken in onze provincie hebben we de provincie gevraagd deze meldingsplicht uit te breiden naar heel de provincie via alle politiezones”, besluit De Poorter.