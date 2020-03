Producent van automatten riskeerde 40.000 euro boete voor namaak, maar komt weg met opschorting Bart Boterman

09 maart 2020

12u02 0 Meulebeke Een 54-jarige man uit Meulebeke heeft de opschorting van straf gekregen voor de productie en verkoop van automatten met nagemaakte logo’s van automerken. Die werden aangetroffen door controleurs van de FOD Economie in de rekken van winkels van Euro Shop. “Aan de hand van de factuur kwamen we bij de producent uit Meulebeke terecht”, sprak de procureur op het proces, die een boete van liefst 40.000 euro had gevorderd.

“De beklaagde importeerde goedkope merkloze voetmatten voor auto’s en stikte er zelf emblemen van bekende merken op, zoals BMW en Volkswagen. Die werden op grote schaal verkocht aan Euro Shop, die het in de rekken legde”, aldus het openbaar ministerie. Op namaak staan zware straffen. “Onze maatschappij bulkt vol van namaakgoederen en die moeten eruit. Ik vorder 40.000 euro boete, deels met uitstel”, zei de procureur op het proces.

De advocaat van de Meulebekenaar stelde dat zijn cliënt zich van geen kwaad bewust was. “Hij stikte de logo’s erop zodat de klanten zouden kunnen zien dat de matten ook voor die merken geschikt zijn. Het was niet zijn bedoeling te doen alsof de automatten echt van de autofabrikanten afkomstig waren”, beweerde de advocaat, die de opschorting vroeg. Uiteindelijk ging de strafrechter in op dat verzoek. De productie en verkoop van namaak werden bewezen verklaard, maar de Meulebekenaar krijgt dus geen straf. Als hij binnen de drie jaar nog een misdrijf zou plegen of zich alsnog schuldig maakt aan de productie en verkoop van namaak, kan er alsnog een straf worden uitgesproken.

Ook Euro Shop en de eigenaars moesten ook voor de rechtbank komen voor verkoop van namaak, maar die zaak werd uitgesteld naar 3 april.