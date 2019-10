Politiezone Midow hekelt hoge werkdruk door vertrek van collega’s Hans Verbeke

16 oktober 2019

12u32 7 Meulebeke Zo’n veertig personeelsleden van de politiezone Midow hebben maandagavond actie gevoerd tijdens de politieraad. Ze hekelden het beleid, de leegloop in het korps, de hoge werkdruk en het onwettig slecht statuut waarin sommigen nu al jaren werken.

Er is al langer wrevel en onvrede binnen de politiezone Midow. Dat leidde maandagavond tot een vakbondsactie, op initiatief van het Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel (NSPV). De situatie van vijf dames die instaan voor administratieve en logistieke ondersteuning werd er aangekaart. “Enkele van hen werken al twaalf jaar in een verkeerd statuut, waardoor ze loonsverhogingen en een aantal (extralegale) voordelen missen”, zegt Benny Staelens van het NSPV. “De dames in kwestie doen hetzelfde werk als anderen maar worden daar minder voor beloond. Die discriminatie zien we graag snel opgelost.”

Leegloop

De actie komt samen met een aantal andere zaken, onder meer op het vlak van beleid, die voor onrust zorgen in de zone. Zo was er bijvoorbeeld de vrees dat een fusie het einde zou betekenen van de politiezone Midow. Vandaag is duidelijk dat zo’n fusie er niet zal komen. Maar intussen stapten in het voorbije anderhalf jaar wel vijftien (!) personeelsleden over naar een andere zone. “Het vertrek van die collega’s heeft een serieuze impact op de werkdruk”, zegt commissaris Boudewijn Baertsoen. “We proberen dat zo goed en zo kwaad als mogelijk op te vangen, maar dit vraagt tijd en flexibiliteit. Het verheugt ons wel dat sinds enkele maanden de sfeer in onze politiezone Midow fel verbeterd is. Dat is motiverend voor iedereen.” Om de hoge werkdruk aan te pakken, zette de politieraad het licht op groen voor het aanwerven van nieuwe medewerkers. Zo moeten er in een eerste fase drie hoofdinspecteurs aangeworven worden voor de interventiedienst. En met de nakende pensionering van Hans Malysse staat in 2020 ook de invulling van de vacature voor een nieuwe zonechef op het programma.