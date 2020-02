Politiemotard lichtgewond na botsing Alexander Haezebrouck Hans Verbeke

20 februari 2020

19u15 0 Meulebeke Een politiemotard van de politiezone Midow is donderdag rond 15 uur lichtgewond geraakt na een botsing met een auto op de Brugsesteenweg in Meulebeke. “Onze collega werd omvergereden toen een automobilist wilde afslaan terwijl de agent hem aan het inhalen was”, klinkt bij de politiezone Midow.

De bestuurder van de auto wilde vanuit de Brugsesteenweg de Vijverdamstraat indraaien toen het mis ging. Hij had niet gezien dat een politiemotard hem net op dat moment aan het inhalen was. De motard kwam ten val en werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Izegem. “Een ploeg van de politiezone Regio Tielt is ter plaatse gekomen om de vaststellingen te doen om de neutraliteit te bewaren”, klinkt het bij de politiezone Midow. “Onze collega raakte lichtgewond en zal een week werkonbekwaam zijn.” Door het ongeval kon het verkeer een tijdje maar moeilijk passeren op het kruispunt.