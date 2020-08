Politieke soap blijft duren: akkoord over Meulebeeks meerjarenplan springt in extremis af Valentijn Dumoulein

17 augustus 2020

12u47 0 Meulebeke Beide partijen stonden naar eigen zeggen op “een zucht van een akkoord”, maar de zeven Meulebeekse onafhankelijke raadsleden willen het omstreden meerjarenplan in de huidige omstandigheden toch niet goedkeuren. “We waren bereid te deblokkeren, maar kunnen geen blanco cheque voor de komende legislatuur tekenen”, aldus schepen Lieve Germonprez. “We zouden voortaan op alles ‘ja' moeten stemmen en democratisch gaat dit voor ons een brug te ver.” Burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) reageert verbaasd op de ontwikkelingen.

Vorige week verkondigde de burgemeester dat er licht aan het einde van de politieke tunnel was, maar nu blijkt er alsnog ruis op de verbinding te zijn ontstaan. “We zaten op 10 juli samen met de burgemeester en gaven toen aan bereid te zijn een compromis te vinden en dat heb ik op het schepencollege van 23 juli herhaald”, zegt schepen Lieve Germonprez (onafhankelijk). “We wilden deblokkeren, maar daarop kregen we van de burgemeester de vraag voorgeschoteld om voor de rest van de legislatuur altijd ‘ja’ te stemmen. Zoiets kan je op voorhand niet garanderen en getuigt niet van democratie. We waren ook onaangenaam verrast dat hij vroegtijdig mee in onze naam meldde dat er al een akkoord zou zijn. Die elementen hebben er voor gezorgd dat er voorlopig nog geen compromis is. We blijven aandringen op verder overleg, met hem en de gouverneur samen.”

Alle begrip voor de grootse ambities van de burgemeester, maar het moet allemaal haalbaar en betaalbaar blijven. Onafhankelijk gemeenteraadslid Peter D’Haeyere

58 punten

De onafhankelijken laten weten 58 van de 60 punten uit het meerjarenplan wel te willen goedkeuren, waaronder belangrijke werken aan de Pittem- en Gentstraat. Struikelblokken blijven de renovatie van kasteel Ter Borcht en de geplande heraanleg van de Markt. “Alle begrip voor de grootse ambities van de burgemeester, maar het moet allemaal haalbaar en betaalbaar blijven”, aldus raadslid Peter D’Haeyere. Op die manier hoeven we de belastingen niet te verhogen, beperken we de schuldenlast en vrijwaren wij de koopkracht voor de Meulebekenaren.

“Ik kijk hier met grote verwondering en frustratie naar Burgemeester Dirk Verwilst

Burgemeester: “Vakantie opgeofferd”

Burgemeester Verwilst begrijpt er naar eigen zeggen niets meer van. “Ik kijk hier met grote verwondering en frustratie naar”, reageert hij. “We hadden een mondeling akkoord om het meerjarenplan goed te keuren. Ik en de financieel directeur hebben hiervoor zelfs onze vakantie opgeofferd. Toen ik aan schepen Germonprez vroeg waarom ze nu alsnog akkoord zouden gaan kreeg ik te horen dat het een proces was waar we allen moesten doorgaan. Ook de gouverneur gaf aan dat er bereidheid was. Ik snap hier niets meer van. Ik vroeg inderdaad de garantie dat ze in de toekomst met bepaalde dossiers akkoord zouden gaan, opdat niet meer in het scenario van de voorbije maanden zouden verzeilen. We houden niet uit koppigheid vast aan het plan, wel omdat we een afspraak met de burger hebben om dit zo uit te voeren.”

Wordt vervolgd op de gemeenteraad van nu woensdag 19 augustus.