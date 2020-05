Politieke onrust in Meulebeke nog niet voorbij: Duyck en Raedt stappen uit N-VA en zetelen voortaan als onafhankelijke Valentijn Dumoulein

12u56 0 Meulebeke De onbestuurbaarheid van Meulebeke mag dan wel officieel uitgeroepen zijn, maar dat zorgt niet meteen voor wat rust in de gemeenteraad. De politieke stoelendans gaat onverminderd voort. Raadsleden Peter Raedt en Marina Duyck verlaten de N-VA-fractie en zetelen voortaan als onafhankelijke.

Hun keuze werd al weerspiegeld op de laatste gemeenteraad toen drie van de vijf N-VA-raadsleden mee stemden voor de onbestuurbaarheid, maar Peter en Marina dat niet deden. “We hebben ja gestemd voor een aangepast meerjarenplan en waren voorstander van de formule om beide partijen als volwassen mensen te bemiddelen, maar na een half jaar kibbelen zijn de dalen nog dieper en de berger nog hoger”, zegt het duo. “Door de onbestuurbaarheid in te roepen, bestaat de kans dat Meulebeke in het slechtste geval nog enkele maanden of jaren blijft aanmodderen en dat was niet onze visie.”

Reset

Toch was die onbestuurbaarheid niet dé reden om uit N-VA te stappen. “Eerder de druppel die de emmer deed overlopen”, legt Peter uit. “We waren het al langer niet eens met bepaalde standpunten van de partij, die vaak van het nationaal niveau doorstroomden. We merken ook dat sommigen maar al te graag op het stuurloos schip van de burgemeester willen varen en de functie van matroos willen opnemen. We vragen ons dan ook af wie nu nog oppositie gaat durven voeren en daarom hebben we als neutraal duo beslist de situatie te ‘resetten’ en te evalueren. Daarom gaan we als onafhankelijken verder, wat niet wil zeggen dat we ons daarmee aansluiten bij de andere onafhankelijken in de raad. We gaan voor inspraak voor de burger, met een gezonde portie boerenverstand.”

Gevoelsmatig

N-VA-fractieleider Benedikt Van Staen betreurt het vertrek. “Soms moet je politieke keuzes maken, terwijl zij eerder gevoelsmatige beslissingen namen. Dat vloekte soms met het feit dat we onder N-VA-vlag varen en dus ook terugkoppelen met de nationale afdeling. Ik wil benadrukken dat er op persoonlijk vlak geen problemen zijn, maar meteen ook ontkrachten dat ons stemgedrag met postjes te maken heeft. We hebben gekozen voor wat we denken dat het beste voor Meulebeke is. Het is nu aan de externe bemiddelaars om de politieke knoop in Meulebeke te ontwarren.”