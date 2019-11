Politieke hoogspanning? Alvast niet op de gemeenteraad Valentijn Dumoulein

12u07 0 Meulebeke Opmerkelijk: op de eerste gemeenteraad na de beslissing van VRIJ om uit de Lijst van de Burgemeester te stappen werd daar over de betrokken partijen met geen woord over gerept. Enkel oppositiepartij N-VA vroeg zich af of het uitstellen van de gemeenteraad van 11 naar 18 december daar iets mee te maken had, maar dat blijkt niet zo te zijn.

Op de gemeenteraad van december komt de meerjarenplanning ter stemming voor. N-VA-raadslid Machteld Vanhee wilde weten of ‘een krantenartikel’ – doelend op het stopzetten van het kartel – met dat uitstel te maken had. Ze hekelde ook een gebrek aan participatie op voorhand. “Een burger die geen lid van een adviesraad is weet nu nog niks van die plannen”, hekelde ze.

Huisbezoeken

“De enige reden voor dat uitstel is dat we afhankelijk zijn van mensen die de verwerking van onze dossiers doen en dat vergt nu eenmaal tijd”, verklaart burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) de verschuiving van datum. “Eerst stond de raad pas op 23 december gepland, maar de raadsvoorzitter (Bert Verdru van VRIJ – nvdr.) wees er op dat dit in de vakantie valt. Daarom kiezen we nu voor 18 december. In de vier maand voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben we ook huisbezoeken gedaan en konden we zo aan de burgers vragen wat ze beter wilden in hun gemeente. Dat vormde de basis voor ons partijprogramma en dat op zijn beurt voor die meerjarenplanning. Het klopt dus niet als u zegt dat de mensen hierin niet gehoord zijn.”

Volgende maand meerjarenplanning

Verder kwam het stopzetten van het kartel niet aan op bod op de gemeenteraad. Burgemeester Dirk Verwilst waarschuwde eerder nochtans voor onbestuurbaarheid moest zijn voormalige kartelpartner tegen een bepaald voorstel stemmen. Bert Verdru (VRIJ) beloofde wel al constructief te zijn en niet consequent tegen te stemmen. Benieuwd wat dit geeft bij de stemming over het meerjarenplan, waarin grote investeringen als de renovatie van kasteel Ter Borcht en de toekomst van het zwembad aan bod komen.