Politiek steekspel blijft duren: geen cursus onderhandelen voor onafhankelijken, wel juridisch advies voor de gemeente Valentijn Dumoulein

09 juli 2020

18u17 2 Meulebeke Hoewel de bemiddeling rond de Meulebeekse onbestuurbaarheid is opgestart , blijft het politiek steekspel in de gemeenteraad onverminderd duren. Bij de goedkeuring van de bestelaanvragen op de gemeenteraad ging het hard tegen onzacht. Twee onafhankelijken wilden een cursus onderhandelen volgen, maar kregen dat niet goedgekeurd. Zij hekelden op hun beurt facturen voor juridisch advies aan de gemeente rond de onbestuurbaarheid.

Door het uitblijven van een meerjarenplan moet de gemeenteraad elke maand een lijst met bestelaanvragen behandelen. Een van die aanvragen blijkt een factuur te zijn voor een dagcursus onderhandelen bij het Institute for Business Development voor raadsvoorzitter Bert Verdru en schepen Lieve Germonprez (onafhankelijk). “Ik weet niet waar jullie het lef en de pretentie vandaan halen om dat te volgen en dit op de rug en met de centen van onze burgers”, zegt raadslid Jean-Marie Gunst (Lijst van de Burgemeester). Ook ZorgSaam plaatst vraagtekens bij de cursus.

Germonprez zei daarop dat elk gemeenteraadslid wettelijk het recht heeft en een bepaald bedrag van de gemeente kan gebruiken om bijscholing te volgen. Burgemeester Verwilst beaamt dat, maar nuanceert: “Als dit om het bestuurlijke draait is dit zo, maar ik denk niet dat een opleiding onderhandelen tot het normaal takenpakket van een raadslid behoort.” De aanvraag voor de cursus (936 euro per persoon, nvdr) werd op vraag van Lijst van de Burgemeester apart behandeld en niet goedgekeurd.

Juridisch advies

Verdru hekelde dan weer dat de gemeente voor tweeduizend euro juridisch advies heeft ingewonnen rond een klacht van de onafhankelijken over werken aan kasteel Ter Borcht, die ondanks het beperkt budget toch verder gezet worden. “We zien dat de burgemeester ook een bedrag voor juridisch advies rond de onbestuurbaarheid in die bestelaanvragen heeft opgenomen. Ik vind het laag bij de grond dat u beweert dat dit voor persoonlijke ondersteuning is.”

“Ik eigen me dat advies van een advocaat niet zelf toe, maar ik heb de plicht dit in te roepen voor de gemeente. In het belang van ons bestuur, zodat de gemeente in deze onbestuurbaarheid optimaal ondersteund wordt”, verdedigt de burgemeester zich. De bestelaanvragen voor het juridisch advies vonden wel een meerderheid bij stemming in de gemeenteraad.