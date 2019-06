Peter behaalt brons op BK heftruckrijden en mag naar WK Redactie

17 juni 2019

17u19 0 Meulebeke Peter Clarysse (45) uit Meulebeke heeft een knappe derde plaats behaald op de Belgian Lindecup, het jaarlijks kampioenschap heftruckrijden. De werknemer van diepvriesgroentenbedrijf Ardo uit Ardooie streed in drie tests tegen 37 landgenoten en belandde uiteindelijk op het podium.

De Belgian Lindecup werd al voor de negende keer georganiseerd door Motrac Handling & Cleaning in Antwerpen. Deelnemers moesten via praktische kwalificatierondes hun vakkennis en vaardigheden met de heftruck- en reachtruckmodellen demonstreren. “Het was al mijn derde deelname, maar het is de eerste keer dat ik op het podium sta”, glundert Peter. “Ik moest eerst in een clark bakjes in verschillende posities stapelen en daarbij mocht ik de veiligheidsvoorschriften ook niet uit het oog verliezen. Daarna volgde een proef met een reachtruck. Dit keer was dat een puzzelstuk op een voorafbepaalde locatie krijgen. Nadien volgde nog een theoretische vragenlijst. Die had me bij mijn eerste deelname genekt en bij de tweede deelname waren mijn praktische proeven niet zo goed. Nu heb ik beide goed kunnen beheersen, met een bronzen medaille als resultaat.”

Teamwerk

Peter wint nu al een cadeaucheque van 150 euro, maar de grootste beloning is dat hij straks met de andere twee laureaten naar het WK in Duitsland mag. “Ik heb 25 jaar ervaring als heftruckchauffeur bij Ardo - overigens Onderneming van het Jaar in 2018 - , maar sinds vorig jaar heb ik er een nieuwe functie en kan ik nog maar één keer per maand oefenen. Deze zomer spreek ik wel af met Jimmy Vleminx uit Dilsen (gouden medaille) en Quentin Servais uit Vorst (zilveren medaille) om samen te oefenen en te bepalen wie waar het best in is. We gaan namelijk als team naar het WK en willen de finale halen.”

Het WK heftruckrijden vindt van 19 tot 21 september plaats in het Duitse Aschaffenburg.