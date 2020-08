Parochie De Paanders gaat populaire Jerusalema Challenge aan Valentijn Dumoulein

28 augustus 2020

10u25 0 Meulebeke Geen hype die momenteel zo groot is als de Jerusalema Challenge, een populair dansje op het Zuid-Afrikaanse nummer ‘Jerusalema’. Nu wagen ook de medewerkers van de parochie De Paanders uit Meulebeke zich in een ludiek filmpje aan de leuke uitdaging.

“Vijf misdieners en ik zelf hadden het dansje vlug in de benen”, zegt diaken Davy Verkest. “De Jerusalema Challenge zorgt voor een golf van positiviteit over de hele wereld. De tekst van het lied is geworteld in de christelijke traditie en die is niet alleen geïnspireerd, maar komt zelfs letterlijk uit verschillende gospelliederen.” Het resultaat is in op de pagina van Parochie De Paanders te bekijken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.