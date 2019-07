Parkeren op de Markt, baantjeszwemmen in Ter Borcht of fusie met Pittem: adviesraden bogen zich over beleidsplan Valentijn Dumoulein

01 juli 2019

16u14

Bron: Valentijn Dumoulein 12 Meulebeke De verschillende adviesraden van de gemeente mochten zich recent buigen over een reeks vragen die in het verlengde liggen van het beleidsplan. Op een participatiemoment konden ze hun mening geven over bepaalde stellingen of hun voorkeur aankruisen. Zo weten we onder andere dat parkeren op de Markt ondanks de plannen voor een pleinfunctie bij zestien procent toch de voorkeur haalt.

“Maar het één sluit het andere niet uit”, zegt burgemeester Dirk Verwilst. “Er kan op kalme dagen een zo goed als verkeersvrij plein zijn en een inzinkbaar paaltje zorgt er voor dat dit op dagen met evenementen of plechtigheden weer een grotere parking wordt. Nog eens veertien procent wil van de Markt een rust- en ontmoetingsplaats maken, dertien procent wil dat het gemeentehuis daar blijft en voor het overige moet er aandacht zijn als evenementenplein, een wekelijkse marktplaats en plaats voor horeca.

Fietsstraten

Verder willen de meeste stemgerechtigden alleen maar fietsstraten in de schoolomgeving (21 procent) en is de Meulebekenaar nog niet klaar voor het principe van één gratis bewonerskaart voor parkeren en de tweede betalen. Liefst 43 procent is tegen.

Baantjeszwemmen populair

De gemeente heeft nog altijd niet gekozen of het een renovatie dan wel een nieuwbouw van het zwembad Ter Borcht wil. De adviesraden konden daar niet over stemmen, maar maakten wel duidelijk dat het belangrijkste is dat er een 25-meterbad blijft voor baantjeszwemmen. 57 procent vindt dat een eventuele nieuwbouw op dezelfde plaats mag staan. Vast staat wel dat 85 procent vindt dat Ter Borcht het visitekaartje van de gemeente moet blijven en 75 procent een nieuw polyvalent gebouw voor sport en ontspanning (onder andere fuiven) wil. Het meest gevraagde op het recreatie- en sportdomein is een indoor speelterrein of trampolinepark, gevolgd door een kunststof-looppiste, fitness en avonturenpark.

Rooilijn achteruit

Er zijn ook plannen om in het kader van het ruimtelijk uitvoeringsplan rond de Markt de rooilijn in de omgeving, waaronder van de Goethalsplaats naar de Markt, twee meter achteruit te leggen. “Concreet komt het er op neer dat wanneer er een grondige renovatie is of het huis wordt gesloopt, je opnieuw mag bouwen, maar dan twee meter verder van de straat weg”, legt de burgemeester uit. “Zo willen we op lange termijn een meer open karakter creëren. Dit zal vermoedelijk een werk van dertig tot veertig jaar zijn, want zolang er geen sloop of verbouwing aan de orde is, verandert er niets.”

Liefst fusie met Pittem

Ook opvallend. Meulebeke wil niet fusioneren, maar als het door de overheid opgelegd wordt, dan mag dat volgens de adviesraden het liefst met Pittem zijn, gevolgd door Ingelmunster en Tielt. Zeventig procent ziet liever een ambtelijke fusie (delen van administratie), zestig procent ziet dan weer een feitelijke, politieke fusie tussen gemeentes zitten.

Op naar een meerjarenplan

Er namen honderd leden van adviesraden, waaronder de gemeenteraad en het Comité voor Bijzondere Bijstand, deel aan het participatiemoment. “Zij vertolken telkens de mening van de burger in een bepaalde sector, van sport tot milieu”, weet de burgemeester. “Met deze meningen willen we nu rekening houden in de opmaak van ons meerjarenplan 2020-2025.”