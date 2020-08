Parkeerverbod in Pittemstraat CDR

04 augustus 2020

Vanaf donderdag 6 augustus stelt de gemeente Meulebeke een definitief parkeerverbod in langs de Pittemstraat. Dit in het gedeelte tussen het kruispunt met de Spoorweglaan en de verkeerslichten op het kruispunt met de Randweg. Wie daar toch in de buurt wil parkeren kan terecht in de Fabrieksstraat en in de Achtste Linielaan.