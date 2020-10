Paddenstoelenwandeling door domein Ter Borcht Valentijn Dumoulein

07 oktober 2020

Meulebeke Op zaterdag 10 oktober organiseren het gemeentebestuur, 't West-Vlaamse Hart en TuinHier een paddenstoelenwandeling in domein Ter Borcht.

De wandeling situeert zich in het kasteelbos en vertrekt om 14 uur. Samenkomen met respect voor de coronamaatregelen gebeurt in de Baronielaan 27. Natuurgidsen tonen je de verschillende paddenstoelen die het domein kent. De toegang is gratis, maar inschrijven is verplicht via www.meulebeke.be.