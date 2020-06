Paandersschool behaalt knappe achtste plaats in finale online zoekwedstrijd Valentijn Dumoulein

12 juni 2020

15u00 12 Meulebeke De leerlingen van het zesde leerjaar van de Paandersschool in Meulebeke hebben vrijdag een knappe achtste plaatst gehaald in de finale van de online opzoek- en computerwedstrijd Whizzkids. Ze namen het op tegen veertig andere klassen. Door corona gebeurde alles van in de eigen school.

Tijdens het schooljaar namen het vierde, vijfde en zesde leerjaar al deel aan de Whizzkids-wedstrijd. Dat is een online opzoek- en computerwedstrijd voor alle lagere scholen in Vlaanderen. “In het vierde leerjaar is dit een kennismaking, in het vijfde en zesde leerjaar gaat het echt om een wedstrijd tussen de verschillende scholen”, verduidelijkt juf An-Sofie Van Nieuwenhuyse. “Er namen in totaal zevenhonderd klassen deel. Zowel de leerlingen van het vijfde als de leerlingen van het zesde leerjaar plaatsten zich voor de halve finale. Normaal mocht voor de halve finale een delegatie van de klas naar Brussel. Daar zouden ze in het Google Digitaal Atelier strijden voor een finaleplaats. Door de coronacrisis, kon dit enkel digitaal gebeuren.”

Die finale vond vrijdag plaats met veertig klassen tegelijk via Zoom-videochat. De finale was live te volgen op YouTube. Uiteindelijk behaalden de leerlingen van het zesde leerjaar een knappe achtste plaats. Volgende week vrijdag is het de beurt aan de vijfdejaars om hun kans te wagen.