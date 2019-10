Oude Gentstraat wordt heraangelegd en verbreed Valentijn Dumoulein

18 oktober 2019

14u18 16 Meulebeke De bouwwoede in Meulebeke blijft verder gaan. Er komen twee nieuwe verkavelingen met in totaal 174 woningen, die via een van hun verbindingen uitgeven op de Oude Gentstraat. Daarom krijgt die straat een heraanleg en wordt ze breder. De kosten zijn voor de projectontwikkelaars.

Projectontwikkelaar Ipon uit Sint-Niklaas plant een verkaveling met 106 woningen. Ook Danneels Development plant er in verschillende fases nog eens 168 woningen. De eerste 16 woningen van de eerste fase staan al in de Ommegangsdreef. Om het verkeer dat deze nieuwe woningen zullen genereren in goede banen te leiden volgt dus een heraanleg en verbreding.

Bedrijventerrein

“Er komt tegelijk een gescheiden riolering en we voorzien een mooie afwerking met wat groen”, vertelt burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester). “Ook het bedrijf Unic Design heeft plannen. Het bedrijf dat metaalmeubelen maakt, laat z’n productie in het buitenland uitvoeren en wil zijn site aan de Oude Gentstraat omvormen tot een algemeen bedrijventerrein. De kosten voor die wegenwerken worden door de verkavelaars gedragen. We hebben daar een samenwerkingsovereenkomst over afgesloten.” De gemeente betaalt nu wel al het aandeel van een van de verkavelaars. “Een voorwaarde die we afspraken”, zegt de burgemeester. “Zodra hun bouwvergunning bevestigd is, betalen ze dat bedrag terug. Door dat nu al voor te schieten kunnen de werken al beginnen en verliezen we geen tijd.” De werken moeten begin 2020 van start gaan.